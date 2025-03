62-letni Barry "Butch" Wilmore i 59-letnia Sunita "Suni" Williams mieli spędzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej tylko osiem dni. Na Ziemię wrócili jednak dopiero po dziewięciu miesiącach. Kiedy opuścili kapsułę Crew Dragon, wszystkich zaskoczył ich zmieniony wygląd - po 286 dniach w kosmosie wyraźnie się postarzeli! Dlaczego? Okazuje się, że długi czas spędzony na orbicie ma bardzo negatywne skutki zarówno dla ludzkiego ciała, jak i mózgu.

Seria awarii i opóźnień

W czerwcu ub. roku Williams i Wilmore polecieli w kosmos w pierwszej misji statku Starliner firmy Boeing. Mieli tam pozostać przez osiem dni, ale kłopoty z układem napędowym, w tym wyciek helu i awarie silników, spowodowały całą serię opóźnień w ich powrocie na Ziemię. Już sam start statku był dwukrotnie odwoływany.

NASA informowała, że podczas pobytu na ISS para dosyć szybko zintegrowała się z pozostałymi astronautami, podejmując codzienne zadania na pokładzie, w tym te dotyczące przeprowadzanie eksperymentów naukowych. Do ich obowiązków należała także konserwacja orbitalnego laboratorium. Statek Straliner bez załogi na pokładzie powrócił w całości na Ziemię 8 września 2024 r. Ostatecznie NASA zdecydowała, że w ramach planowanej wymiany części załogi na ISS Williams i Wilmore wrócą na Ziemię na pokładzie statku Crew Dragon firmy SpaceX.

Bardzo długi pobyt w przestrzeni kosmicznej

Williams i Wilmore mają za sobą 286 dni spędzonych w przestrzeni kosmicznej - to więcej, niż wynosi średnia długość misji ISS, czyli pół roku. Amerykański astronauta, który jednorazowo najdłużej przebywał w kosmosie, to Frank Rubio, który spędził w nim nieprzerwane 371 dni. Jego misja zakończyła się w 2023 roku i była następstwem usterki układu chłodzenia w rosyjskim statku kosmicznym. Jeśli chodzi o łączną liczbę dni spędzonych w przestrzeni kosmicznej, to najwięcej ma ich na koncie rosyjski kosmonauta Oleg Kononienko - ponad 878.

Konieczna seria badań

Po powrocie astronauci pozostaną przez kilka dni w centrum NASA, gdzie przejdą badania lekarskie, i dopiero później będą mogli wrócić do domu. Agencja Reutera podkreśliła, że długotrwały pobyt w przestrzeni kosmicznej może pociągać za sobą różne negatywne konsekwencje, np. zanik mięśni czy upośledzenie wzroku.

Szokujące zmiany w wyglądzie

Gdy Williams opuszczała Ziemię w czerwcu, miała długie, kasztanowe włosy. Donald Trump nazwał ją nawet "kobietą z bujną czupryną", gdy mówił o wysiłkach mających na celu sprowadzenie jej i jej kolegi astronauty Butcha Wilmore'a z powrotem na Ziemię. Gdy Sunita wylądowała u wybrzeży Florydy w kapsule Dragon firmy SpaceX, widoczne pod jej kaskiem włosy były całkowicie białe. Ta drastyczna zmiana nie wynika jedynie z braku wizyt u fryzjera w ciągu tych dziewięciu miesięcy.

Badanie z 2020 r. wykazało, że stres może powodować siwienie włosów, ponieważ adrenalina i kortyzol przyspieszają zanik komórek macierzystych produkujących melaninę w mieszkach włosowych. Widać też wyraźnie, że na twarzy astronautki przybyło wiele zmarszczek.

Sport na stacji kosmicznej

Williams - lat 59 i Wilmore – lat 62 to doświadczeni astronauci. Przed lotem testowym Starlinera spędzili łącznie w kosmosie 500 dni. Warto dodać, że Suni jest wytrawną sportsmenką - w 2012 r. została pierwszą na świecie osobą, która ukończyła triathlon w kosmosie. Williams korzystała wówczas na stacji ze stacjonarnego roweru, symulowała pływanie na maszynie do podnoszenia ciężarów i biegała na bieżni, przypięta uprzężą, aby nie unosić się