W Brukseli państwa członkowskie co roku, z okazji Dnia Europy, który przypada 9 maja, przygotowują wspólny materiał wideo z życzeniami dla obywateli UE. W tym roku Polska, Estonia i Grecja w swoich wideo, które mają być jego częścią, zawarły również elementy zawierające wyrazy solidarność z Ukrainą, która zmaga się z agresją Rosji.

"Łamanie unijnej jedności"

Sprawa wzbudziła jednak kontrowersje i w poniedziałek na spotkaniu dyplomatów w Brukseli odbyła się w tej sprawie dyskusja. Niemcy i Hiszpania zakwestionowały to, że Polska, Estonia i Grecja w swoich filmach umieściły symbole ukraińskie, twierdzą, że jest to łamanie unijnej jedności – przekazał PAP unijny dyplomata.

Nie wyobrażam sobie Dnia Europy bez wspomnienia obecnie o Ukrainie – dodał.

Stałe Przedstawicielstwo Polski przy UE zamieściło fragment swojego materiału wideo, który ma być częścią całości, na Twitterze. Zawiera przekaz: „Ukraino, szczęśliwego dnia w Europie”, po polsku i ukraińsku.

Zachęcamy do obejrzenia wkładu Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE do tradycyjnego wspólnego przesłania państw UE w Dniu Europy. (…) Unia Europejska musi jak najszybciej zapewnić Ukrainie perspektywę pełnego członkostwa – napisała polska placówka dyplomatyczna.

Co roku 9 maja Unia Europejska obchodzi Dzień Europy. Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.