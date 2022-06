W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosił mobilizację Zjednoczonej Prawicy i zapowiedział objazd polityków po kraju, aby rozmawiać o dotychczasowych rządach jego formacji. Kaczyński mówił m.in. o patriotyzmie, bezpieczeństwie i podsumowywał dotychczasowe działania PiS ws. programów społecznych.

Kukiz w rozmowie z PAP odniósł się do sobotniej konwencji PiS i wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Światopoglądowo się z nim zgadzam i uważam, że te rządy Prawa i Sprawiedliwości, to są pierwsze rządy, które po latach komuny, zwróciły uwagę na bezpieczeństwo państwa, gdzie w ogóle państwowość została podniesiona do jakiejś rangi, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z zacieraniem się państwowości na rzecz bliżej niedookreślonej Unii Europejskiej - ocenił.

Czego zabrakło na konwencji PiS?

Przyznał, że w konwencji zabrakło mu wątków dotyczących demokracji bezpośredniej.

Prawo i Sprawiedliwość ma okazję, ma szansę, by do pełnej demokracji Polskę zbliżyć poprzez zmianę ordynacji na model mieszany i wtedy państwo będzie w pełni demokratyczne, a nie semidemokratyczne - mówił. Po to poszedłem do polityki, by próbować naprowadzić Polskę na drogę państwa demokratycznego, poprzez stopniowe zmiany ustrojowe i tak rozumiem patriotyzm - poprzez działanie - podkreślił Kukiz.

autor: Grzegorz Bruszewski