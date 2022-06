Prezes PiS Jarosław Kaczyński wziął udział w niedzielę w spotkaniu z mieszkańcami i działaczami w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie). Podczas spotkania odpowiedział na pytanie zadane przez PAP dotyczące ewentualnych kroków ze strony Polski po zdjęciu przez władze rosyjskie polskich flag z cmentarza wojennego w Katyniu. Odczytuje to jak każdy w tej sytuacji. Próbują się za naszą pomocą dla Ukrainy zemścić. Ale mogę powiedzieć jedno. Na akty niekulturalne, po prostu chamskie nie należy odpowiadać podobnymi. Tak, jak i w życiu - podkreślił Kaczyński.

Reklama

My będziemy oczywiście kontynuować akcję dekomunizacji do końca w naszej przestrzeni publicznej. Wszystkie pomniki (żołnierzy radzieckich - PAP), które w Polsce stoją znajdą się w muzeach czy zbiorach rzeźb. Nie będziemy odpowiadać tym samym - zaznaczył prezes PiS. Wskazał, że PiS ma przemyślaną politykę wobec Rosji w różnych sprawach. Jeszcze się państwo o tym dowiecie. Sądzę, że będziecie usatysfakcjonowani, ale nikt nam nie będzie polityki narzucał - mówił.

Nowy plan Kaczyńskiego

Ja osobiście i to nie ukrywam od przeszło 30 lat - kiedy ta sprawa stała się aktualna - byłem zwolennikiem tego, żeby szczątki naszych bohaterów, ale ze wszystkich cmentarzy, nie tylko z Katynia przenieść do Polski i gdzieś na wschodzie stworzyć taki potężny kopiec. Kopiec, który byłby jednocześnie cmentarzem. Na poszczególnych jego piętrach byłyby tablice poszczególnych zamordowanych i tam, gdzie jest to możliwe także ich szczątki - przekazał. Sądzę, że jest to najlepsze wyjście. Kiedyś może Rosjanie by się na to zgodzili, dzisiaj pewnie nie, ale jak przegrają tę wojnę to może się zgodzą. Ja jestem za tym - dodał Kaczyński.

Reklama

Co się stało na cmentarzu w Katyniu?

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w sobotę PAP, że usunięcie polskich flag z polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje to kolejny akt wrogości Kremla i element antypolskiej kampanii, prowadzonej od wielu lat. W jego ocenie decyzje władz Rosji dowodzą, że Polska słusznie diagnozuje działania rosyjskie jako politykę celowej konfrontacji z krajami Zachodu.

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Tomasz Więcławski