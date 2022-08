W 14. Dziękczynieniu w Rodzinie - dorocznym spotkaniu środowiska Radia Maryja w Toruniu - wzięli udział m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz szefowa prezydenckiej kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych, a także tłumy wiernych z całego kraju. Radio Maryja i wspólnota skupiona wokół tej stacji to wspaniały duchowy, medialny i społeczny fenomen - napisał w liście do uczestników wydarzenia prezydent RP Andrzej Duda. List odczytała szefowa jego kancelarii.

Bez jego udziału nie sposób wyobrazić sobie polskiego życia publicznego i nie sposób wyobrazić sobie narodowej debaty poświęconej najważniejszym dla Polski sprawom - dodał prezydent Duda. Dziękował wszystkim współtworzącym "Rodzinę Radia Maryja" za służbę ojczyźnie, podtrzymywanie ducha patriotyzmu i kultywowanie dziedzictwa wiary i tradycji, "które czyni nas Polakami". Duda podkreślił, że należy też docenić "obywatelską wrażliwość, odpowiedzialność i zaangażowanie".

We mszy wziął udział minister Czarnek

Mszy świętej przewodniczył bp toruński Wiesław Śmigiel. Podkreślał on rolę Radia Maryja w ewangelizowaniu Polaków. Dziękował za całe środowisko przepojone głęboką wiarą i miłością do ojczyzny. Minister Czarnek podziękował uczestnikom spotkania. Jesteście absolutnie niezbędni w procesie wychowawczym, wychowywania młodych pokoleń Polaków - powiedział. W ocenie szefa MEiN rodzice i dziadkowie nie mogą abdykować - mają władzę wychowawczą. To oni w pierwszej kolejności, czyli wy, my wszyscy, mamy święty obowiązek wychowywać młode pokolenia"- wskazał Czarnek.

W ramach spotkania środowisk Radia Maryja na placu przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II stanęła Mobilna Strefa Zdrowia. Projekt "Zdrowe Życie" to ogólnopolska akcja zainaugurowana 3 czerwca przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma promować profilaktykę zdrowotną wśród Polaków. Temu mają służyć bezpłatne badania, konsultacje medyczne i edukacja zdrowotna. Projekt przygotowano przy współpracy czterech instytucji: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia i PZU SA.

Podczas briefingu prasowego w Toruniu minister edukacji mówił, że ten program wpisuje się w kierunek działań szefowanego przez niego resortu w ramach wychodzenia z epidemii COVID-19. Chcemy współpracować w ramach tego programu głównie na polu edukacyjno-informacyjnym"- podkreślił Czarnek.

Autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz