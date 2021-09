W komunikacie wskazano, że "niedzielne uroczystości beatyfikacyjne w Warszawie transmitowały: Telewizja Polska, TVN24, Polsat News, Telewizja Trwam i Telewizja Republika a także międzynarodowa stacja EWTN Global Catholic Network oraz stacje radiowe m.in. Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Radio Plus, Radio Fara, Radio Maryja, Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat, Radio Jasna Góra, Radio Wnet, Radio Kraków; relację przygotowała również Agencja Reutera".

Reklama

Biuro Programu “Niepodległa” zapewniło telebimy, dzięki którym wierni w 16 lokalizacjach w całej Polsce mogli wspólnie oglądać transmisję uroczystości łącząc się ten sposób z zebranymi w Świątyni Opatrzności Bożej. Oglądanie transmisji telewizyjnych lub internetowych w kościołach zorganizowały także dla wiernych parafie.

"W samych tylko mediach społecznościowych archidiecezji warszawskiej odnotowano: ponad 62 tys. odtworzeń transmisji mszy św. beatyfikacyjnej na You Tube, a ponad 16 tys. wyświetleń na Facebooku. Obie te wielkości nadal rosną" - czytamy w komunikacie.

Koncert ze Świątyni Opatrzności Bożej transmitowany na żywo

Uroczysty koncert "Soli Deo" zorganizowany w przeddzień beatyfikacji w Świątyni Opatrzności Bożej był transmitowany na żywo na portalu niepodlegla.gov.pl, na profilach Niepodległej oraz na stronie archidiecezji warszawskiej. Łącznie obejrzało go w Internecie kilkadziesiąt tysięcy widzów. Koncert dostępny jest stale na profilu Niepodległej w serwisie YouTube, gdzie wciąż można obejrzeć nagranie.

Ponadto, pod patronatem archidiecezji warszawskiej Wydawnictwo Stacja7, przy wsparciu Biura Programu "Niepodległa", przygotowało wznowienie publikacji "Ojciec wolnych ludzi" autorstwa Pawła Zuchniewicza, będącej zbeletryzowaną opowieścią o życiu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nowemu wydaniu, opracowanemu w atrakcyjnej szacie graficznej, towarzyszy portal ojciecwolnychludzi.stacja7.pl z grami, podcastami i licznymi materiałami dydaktycznymi, przygotowanymi w oparciu o nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

Adresowany do młodzieży projekt "Wolni Ludzie" to okazja do dyskusji o wartościach takich jak poszanowanie wolności, godności i praw człowieka, a także o budowaniu wolnej i niepodległej Polski. Od roku 2021 publikacja znalazła się na liście lektur szkolnych dla szkół ponadgimnazjalnych.