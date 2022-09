"Przez wiele lat broniliśmy kompromisu aborcyjnego, który był niedoskonały. To nie my go złamaliśmy, tylko obecna partia rządząca, pod wpływem radykałów z Ordo Iuris wprowadziła prawo aborcyjne, które jest bardziej bezwzględne wobec kobiet, niż w islamskiej republice Iranu" – powiedział Radosław Sikorski w Radiu ZET.

Stanowisko PO? Podjęliśmy decyzję, że stanowiskiem partii będzie to, żeby to 12. tygodnia ciąży decydowała osoba, która musi żyć z konsekwencjami tej decyzji – tłumaczy europoseł Platformy. Reklama Dopytywany o słowa Donalda Tuska, który zapowiedział, że nie wpuści na listy wyborcze PO przeciwników aborcji, Radosław Sikorski zapewnił, że w partii wciąż jest wolność sumienia i dodał: Można mieć różne poglądy, ale nie każdy musi kandydować. Paweł Poncyljusz, Paweł Kowal out? Będą musieli się zastanowić – skomentował polityk.