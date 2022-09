Wykonane na otwarcie powakacyjnego sezonu politycznego badanie pokazuje, że na partięzagłosowałoby 32 proc. respondentów, na- 25 proc., a naSzymona Hołowni - 13 proc.popiera 8 proc., tuż ponad 5-proc. progiem znalazłyby się także. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym dla nas przed wakacjami widać spadek poparcia dla PiS o ok. 5 pkt proc. Nastąpił on w sytuacji, gdy wciąż utrzymuje się wysoki poziom inflacji - według ostatnich danych GUS wynosi ona ponad 16 proc. Do tego dochodzą problemy na rynku węgla i gorące dyskusje w mediach, czy nie zabraknie go zimą. W sierpniu mieliśmy także katastrofę ekologiczną w Odrze i oskarżenia pod adresem rządu o bezczynność. Badanie zostało przeprowadzone 1 września, więc nie ma w nim jeszcze reakcji na zgłoszoną przez PiS zapowiedź oficjalnego wystąpienia do Niemiec w kwestii reparacji.