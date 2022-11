Taki układ poparcia po przeliczeniu na mandaty dałby opozycji bardzo stabilną większość aż 268 głosów, czyli o 37 więcej, niż trzeba do sformowania rządu. Jednocześnie opozycji zabrakłoby tylko ośmiu głosów do osiągnięcia progu kolejnej istotnej większości - trzech piątych, co pozwala odrzucać prezydenckie weta.