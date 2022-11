Rozmawiałam z Mateuszem Morawieckim, by wyrazić solidarność z rządem i narodem polskim - głosi tweet Meloni.

Reklama

Włoska premier, uczestnicząca w szczycie G20 na Bali, dodała, że na marginesie szczytu spotyka się z sojusznikami z NATO, by "zweryfikować fakty i ocenić następne kroki".

To potwierdzenie powagi i konsekwencji rosyjskiej agresji na Ukrainę - stwierdziła Meloni.

We wtorek rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na Ukrainę; według strony ukraińskiej był to największy nalot rakietowy od 24 lutego. Również we wtorek, w godzinach popołudniowych, na terenie wsi Przewodów w województwie lubelskim wybuchł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli RP - przekazało polskie MSZ w komunikacie w nocy z wtorku na środę. Prezydent Andrzej Duda w nocnym oświadczeniu dla mediów powiedział, że "nie mamy w tej chwili żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił rakietę, prowadzone są czynności śledcze".