Reklama

Na pierwszym miejscu w sondażu IBRiS dla Onetu wciąż znajduje się Zjednoczona Prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską. Głos na tę koalicję oddałoby 33,8 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,1 pkt proc. w porównaniu do sondażu przeprowadzonego w październiku - informuje Onet.

"Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,6 proc. To o 0,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. W związku z tym druga siła w polskim parlamencie traci 6,2 pkt proc. do partii rządzącej" - pisze portal.

Lewica zajmuje miejsce ugrupowania Hołowni

"Na trzecie miejsce wysunęła się Lewica z poparciem 10,1 proc. badanych. Dzięki wzrostowi o 1,7 pkt proc. wyprzedziła Polskę 2050 Szymona Hołowni, która zdobyła w listopadowym sondażu 9,6 proc. głosów. To z kolei spadek o 1,7 pkt proc." - czytamy.

Reklama

Jeszcze PSL w Sejmie

"Ostatnią partią, która na ten moment znalazłaby się w Sejmie, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, na które swój głos oddałoby 6,6 proc. ankietowanych, co sprawia, że jest to wzrost o 1 pkt proc. Poza parlamentem jest Konfederacja z wynikiem 4,3 proc., co jest wynikiem gorszym o 1,3 pkt proc. w porównaniu do października" - poinformowano.

Zmalała liczba niezdecydowanych

Onet dodał, że w porównaniu z poprzednim badaniem zmalała liczba ankietowanych, którzy pozostają niezdecydowani. Obecnie to 8 proc. respondentów, w poprzednim miesiącu było to 9 proc. badanych.

Na pytanie o udział w wyborach "zdecydowanie tak" odpowiedziało 44,6 proc. głosów, zaś "raczej tak" — 13,8 proc. "Raczej nie" odpowiedziało 18,7 proc. badanych, a zdecydowanie udział w wyborach wykluczyło 21,1 proc. ankietowanych. Niezdecydowanych w tej kategorii jest 1,8 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 14-15 listopada 2022 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).