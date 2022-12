Był maleńki niepokój. Byłoby polityczną sensacją, gdyby wczoraj udało się im [opozycji – red.] zebrać 231 głosów. Oni się tak drapią na to wotum, jak kot na szklaną górę - ocenił głosowanie nad wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry Cymański. Zdaniem polityka Solidarnej Polski Koalicja Obywatelska, przy pomocy działań europejskich próbuje wpłynąć i wygrać ze Zjednoczoną Prawicą”. To tu się rozegra walka przy urnie wyborczej, a nie w PE ich metodami! – stwierdził polityk.

Nowa ustawa dotyczącą SN

Poseł o ustawie dotyczącej Sądu Najwyższego: Czytałem pobieżnie, rozmawiałem z kolegami wiceministrami i przykuwa uwagę od razu i budzą wątpliwości niektóre propozycje - ocenił. Nie można ingerować w orzeczenia sądów, ale powiedzmy sobie szczerze, że są czasami takie werdykty, które nie tylko obrażają praworządność, ale też rozum – mówi Tadeusz Cymański. Może kwestionować w danej, konkretnej sprawie, a nie dlatego, że ktoś został powołany sędzią w tym układzie, który się komuś nie podoba – komentuje poseł. Budzi to moje wielkie wątpliwości, ale idąc za śladem nawet Jarosława Kaczyńskiego – czy możemy się zgodzić na to, by procedura powołaniu sędziów, po uznaniu kogoś sędzią przez prezydenta RP, może być podstawą do podważenia jego pracy? – pyta Cymański.

"Lubią się, ale mogliby bardziej”

Przyjaźń Zbigniewa Ziobro i premiera jest szorstka. Lubią się, ale mogliby bardziej – ocenił Cymański relacje ministra sprawiedliwości i szefa rządu.

Chciałbym, by Beata Szydło przeszła do Solidarnej Polski? – pyta prowadzący. No, taaak – odpowiada polityk. Jestem bardziej lojalny wobec Zbyszka, niż Jarosława? – pyta gospodarz.

Tak, oczywiście - mówi polityk. PiS bez Solidarnej Polski zginie? – pyta dziennikarz.

Nie zginie – odpowiada poseł i dodaje: Natomiast my możemy zginąć.