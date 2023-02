Reklama

“Banda bandytów wdarła się do protestu górniczego, chuligani”

To obrzydliwe. To, że oni przyprowadzili górników, dali się zmanipulować. Ja myślałam, że chodzi o stan wojenny. Jakim prawem mówią o tym, jakaś banda bandytów wtedy wdarła się do protestu górniczego i zaczęła niszczyć mienie publiczne – komentuje Izabela Leszczyna. Do górników strajkujących, być może słusznie, dołączyli się zwyczajni chuligani, którzy wyrywali płyty chodnikowe i rzucali w budynek – dodaje. Policja nie strzelała wtedy do górników. To byli chuligani. Nie wolno mówić ludziom, że ktoś strzelał do górników, bo to jest nieprawda – podkreśla wiceszefowa PO.

To my jesteśmy tą siłą, która daje Polakom realną nadzieję, szansę na wygraną. My chcemy wygrać z PiS. Mniejsze partie chcą wprowadzić jak najwięcej posłów do Sejmu. W każdej innej sytuacji byłoby to myślenie racjonalne, ale dziś trzeba myśleć inaczej – powiedziała Izabela Leszczyna.

Leszczyna o jednej liście

Zdaniem wiceprzewodniczącej PO fiaskiem jednej listy opozycji jest ta “gadanina wokół niej i niezdecydowanie kolegów opozycyjnych spowodowało, że ludzie zaczęli się do tej listy ustosunkowywać, że a może nie, skoro oni nie chcą’”.

Donald Tusk zdecydował, że nie możemy dłużej czekać, przygotowujemy listy KO i ruszamy w Polskę z prekampanią. Jeśli koledzy z małych partii opozycyjnych boją się, że PO ich wchłonie, stracą tożsamość, to mamy na szali polską rację stanu, dobrobyt rodzin, pozycję w UE, a na drugiej interes partyjny – oceniła posłanka.

Słyszałam, że ma być lista wspólnych spraw, która ma dopiero powstać i że to bardzo ważny pierwszy krok. Pierwszego kroku, jak pierwszego wrażenia nie da się zrobić kilka razy. Mamy już listę wspólnych spraw – stwierdziła.

Donald Tusk nie chce być szefem największej partii opozycyjnej w Sejmie. Naszą ambicją, celem i zobowiązaniem jest wygrać z PiS – powiedziała wiceszefowa PO. Stwierdziła też, że ani PSL, ani Polska 2050 nie są w stanie wygrać z PiS. Wygrać z PiS może tylko PO, szerzej KO. Mamy kilka punktów procentowych mniej poparcia, niż oni – tłumaczy.

Plan Platformy Obywatelskiej

Odebrać to, co PiS ukradł, rozliczyć winnych, przywrócić praworządność, wprowadzić stabilne otoczenie prawne, by wyprowadzić Polskę z zapaści inwestycyjnej. Trzeba to zrobić już! Natychmiast! Zaraz po wygranych wyborach – wylicza Leszczyna.

Na pewno trzeba będzie spowodować – rekomendacjami KNF, zmianami legislacyjnymi – że więcej kredytów, to będą kredyty na stałą stopę procentową, banki będą brały na siebie więcej ryzyka – mówi Leszczyna. Dodaje, że jej partia ma również pomysł na mieszkania na wynajem, budowane we współpracy z samorządami, „trochę jak schetynówki”. Pomoc dla kredytobiorców powinna być bardziej celowana. Nie wszyscy kredytobiorcy potrzebują pomocy – ocenia.

“Czarnek zachowuje się jak cham i prostak”

Czarnek to postać, która nigdy nie powinna pełnić żadnej funkcji w życiu publicznym. Zachowuje się jak cham i prostak i w dodatku okazuje się, że jest oszustem – ocenia Leszczyna. Propagandowy projekt partyjny, który nagradza ludzi związanych z PiS, którzy uprawiają propagandę pisowską – komentuje sprawę “Willi Plus” posłanka i dodaje, że oszukańczych konkursów jest cała masa.