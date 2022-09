Jesienią tego roku startuje nasza konwencja programowa. Tam powiemy Polakom, jak rozwiążemy ich największe problemy – zapowiada Izabela Leszczyna w internetowej części programu "Gość Radia ZET”. Dopytywana przez Bogdana Rymanowskiego o to, jakie są postulaty jej partii i czego chciałaby Platforma, wiceprzewodnicząca wylicza: Naprawdę bogatej Polski, naprawdę zamożnych Polaków, długotrwałego dobrobytu.

Reklama

Leszczyna dodaje, że inwestycje spadły na łeb na szyję, nie jesteśmy w stanie skorzystać z miliardów euro, inwestorzy się odwracają i zwraca się do Polaków: Problemy znikną, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Co zrobi Platforma Obywatelska? Będziemy inwestować w Polsce. Jeśli nie przeprowadzimy poważnej transformacji energetycznej, to gospodarka nie będzie konkurencyjna. A jak będzie tani prąd dla ludzi i firm, to będziemy mieli prawdziwy dobrobyt - ocenia Gość Radia ZET. Dodaje również, że jej partia przeprowadzi rewizję decyzji, które naraziły Skarb Państwa na straty. Mamy już na to ustawę - mówi polityk. Zapewnia także, że PO utrzyma wszystkie, wprowadzono ustawowo przez PiS świadczenia socjalne.

Co dalej z konkordatem?

Pytana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy jako dla mieszkanki Częstochowy, ważna jest dla niej Jasna Góra, Izabela Leszczyna odpowiada: - Bardzo, widzę ją z mojego tarasu, jest piękna. Dopytywana, czy w takim razie zgadza się na wypowiedzenie konkordatu, wiceszefowa PO komentuje, że każdy w PO zajmuje się tym, na czym się zna i ma doświadczenie. -Nie ma potrzeby wypowiadania konkordatu i nie sądzę, żeby PO chciała to zrobić - mówi Gość Radia ZET.