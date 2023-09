Chodzi o prowadzone przez warszawską prokuraturę okręgową śledztwo w sprawie m.in. przekroczenia uprawnień przez urzędników resortu zdrowia, którzy prowadzili zakup m.in. 1241 respiratorów od Andrzeja Izdebskiego, biznesmena ściganego później listem gończym. W lipcu 2021 r. prokuratura poinformowała o umorzeniu tego śledztwa. Zażalenie na tę decyzję złożył poseł KO Michał Szczerba.

"Posiedzenie toczyło się za zamkniętymi drzwiami"

W piątek Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął posiedzenie w tej sprawie. Toczyło się ono za zamkniętymi drzwiami. Wyłączenia jawności dla dziennikarzy domagała się prokuratura.

Sąd zarządził przerwę. Potrwa do 13 października

Po zakończeniu piątkowego posiedzenia poseł Szczerba poinformował, że sąd zarządził przerwę do 13 października. Dzisiaj podczas rozprawy została zarządzona przerwa do 13 października do godz. 10. Wtedy zostanie rozstrzygnięte moje zażalenie na umorzenie śledztwa. Czyli na dwa dni przed wyborami może się okazać, że lider PiS w Olsztynie, Janusz Cieszyński, że w jego sprawie sąd nakaże dalsze prowadzenie śledztwa – powiedział Szczerba.

Poseł podkreślił, że w tej sprawie występuje jako rzecznik interesu publicznego reprezentujący bezpośrednio poszkodowanych. Czas bezkarności się kończy, czas rozliczeń się zaczyna. Jednym z elementów tego procesu jest osądzenie bohaterów afery respiratorowej – dodał.

autor: Mateusz Mikowski