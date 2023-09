Reklama

W sobotę przed Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się konferencja prasowa pt. "Dość politycznej cenzury!" z udziałem posłów Koalicji Obywatelskiej: wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Agnieszki Pomaskiej, Barbary Nowackiej oraz Tadeusza Aziewicza.

Bezprecedensowa cenzura

Kidawa-Błońska stwierdziła, że "PiS boi się prawdy, jak diabeł święconej wody". Boi się prawdy o swoich działaniach, boi się prawdy o tym, co robi, boi się ludzi samodzielnie myślących - podkreśliła wicemarszałek Sejmu. Jej zdaniem, PiS "przez osiem lat spróbował stworzyć system, który będzie kontrolował treści, materiały w kinie, teatrze, księgarni, nawet na wystawach plastycznych".

Jak oceniła, partia rządząca, boi się żeby artyści i ludzie kultury mówili o problemach, które są dla nich najważniejsze.Tak szerokiej cenzury, na tak wielką skalę, w historii naszego kraju nie było. Cenzura ekonomiczna, personalna i cenzura słowa. Tylko dlatego, żeby ukryć prawdę, żeby ludzie nie mogli myśleć samodzielnie - mówiła Kidawa-Błońska.

Powiem PiS-owi: prawdy nigdy się nie zakrzyczy, prawda zawsze wygra i te wybory także są o to, żebyśmy mogli mówić prawdę i nie bali się kłamstwa, nienawiści i hejtu w przestrzeni publicznej - oświadczyła.

Posłanka Barbara Nowacka stwierdziła, że "tylko władza słaba, chwiejąca się w czasach przełomów, albo władza autorytarna cenzuruje kulturę".

Wybiórcze dofinansowania z MKiDN

Dodała, że dofinansowania z MKiDN otrzymują ci, którzy sprzyjają władzy, a nie otrzymują niezależni artyści. To widać wyraźnie po tym, na co daje pieniądze pan minister Gliński. Są pieniądze na to, żeby sponsorować pana Bąkiewicza, a nie ma pieniędzy na to, żeby sponsorować niezależną kulturę. Cenzura dosięga wszystkich mediów - podkreśliła.

Posłanka Agnieszka Pomaska podkreśliła, że "mają dosyć szczucia w kulturze i mediach". "Trzeba z tym skończyć" - dodała. Jej zdaniem "PiS ukradło Polkom i Polakom Telewizję Publiczną i Trójkę". Tam - jak oceniła - rozpanoszyła się cenzura.

"100 konkretów" Koalicji Obywatelskiej

Nowacka dodała, że Koalicja Obywatelska przygotowała "100 konkretów". Zaznaczyła, że część z nich dotyczy również kultury. Skończymy z nagonką, zadbamy o wolność słowa, zadbamy o wolny rozwój kultury i tej wysokiej i tej kultury ludowej, bo one potrzebują dobrego finansowania i spokoju w rozwoju, a nie używania ich do celów politycznych, jak to robi obecna władza - podkreśliła posłanka.

Autor: Piotr Mirowicz