Złożę wniosek w Parlamencie Europejskim o pilną debatę ws. naruszenia praworządności przez Holandię. Hipokryci uwielbiają pouczać innych o +praworządności+, a sami stosują takie haniebne metody. I to nie pierwszy raz! Niedawno strzelali(!) do protestujących rolników - napisał w piątek na platformie X (dawniej Twitter) poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki.

Piłkarze Legii zatrzymani przez holenderską policję

Jaki do wpisu dołączył nagranie z zatrzymania w holenderskim Alkmaar piłkarzy Legii Warszawa. Dwóch piłkarzy Legii - Portugalczyk Josue i Serb Radovan Pankov - zostało przez holenderską policję wyprowadzonych z autokaru i przewiezionych na komisariat po meczu Ligi Konferencji z AZ Alkmaar, zakończonym porażką polskiej drużyny 0:1. Na stadionie doszło do przepychanek, naruszono nietykalność cielesną kilku członków polskiej ekipy.

W piątek wiceszef MS Sebastian Kaleta odnosząc się do tego zdarzenia poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości formalnie zareaguje na tę sytuację "wobec rządu holenderskiego oraz na poziomie prac Rady UE ze stosownymi wnioskami do Komisji Europejskiej".

Dodał, że zgodnie z polskim Kodeksem karnym "jeśli ktoś popełnia za granicą przestępstwo wobec obywatela polskiego, polski prokurator powinien prowadzić działania śledcze". Nasze państwo musi zareagować - mówił.

Z kolei poseł PiS Dariusz Olszewski poinformował, że w piątek rano przygotował pismo do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego w sprawie interwencji oraz podjął działania, aby w wyjaśnienie sytuacji włączył się także szef MSZ Zbigniew Rau.

Patryk Jaki do wpisu dołączył także link do portalu interia.pl, gdzie w materiale z początku lipca ubiegłego roku informowano o interwencji holenderskiej policji wobec protestujących rolników. W artykule można m.in. przeczytać, że policjanci oddali strzały do protestujących rolników w miejscowości Heerenveen w Holandii.

autor: Marcin Chomiuk