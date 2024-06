W poniedziałek polski strażnik graniczny został uderzony konarem w głowę przez "grupę agresywnych osób" - jak podawała SG.

Atak hybrydowy na granicy

Kolejny incydent na granicy z Białorusią pokazuje, że sytuacja na wschodzie Polski jest coraz bardziej napięta i trwa atak hybrydowy - mówił w Radiu Katowice poseł Nowej Lewicy Maciej Konieczny.

Reklama

Te sceny przygraniczne, te ataki na polskich pograniczników to jest jeden z jego elementów, no i to jest najbardziej niebezpieczna sytuacja międzynarodowa, w jakiej się znajdujemy i trzeba ją traktować poważnie - dodał Konieczny.

Reklama

Adekwatne reakcje na ataki

Poseł zastrzegł, że "jeżeli ktoś atakuje polskiego pogranicznika, to trzeba odpowiadać adekwatnie, a jeżeli ktoś potrzebuje pomocy to tez trzeba adekwatnie reagować".

"Od dziś miał obowiązywać zakaz przebywania w pasie przy granicy z Białorusią, jednak rząd wstrzymał decyzję w tej sprawie i prowadzi konsultacje z samorządami" - zauważa Radio Katowice.