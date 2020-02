Obecny wzór paszportów z okładką w kolorze bordowym zastąpiono po decyzji o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Niebieskie paszporty wprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1921 r., zostały one stopniowo wycofane z użycia po 1988 r., gdy państwa ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zdecydowały się na zharmonizowanie wzorów, choć Londyn nigdy nie był do tego formalnie zobligowany.

Minister spraw wewnętrznych Priti Patel powiedziała, że brexit dał Wielkiej Brytanii "wyjątkową sposobność, by ukształtować własną drogę w świecie" i umożliwił powrót niebieskich paszportów, które "ponownie będą wplecione w naszą tożsamość narodową".

Powrót do niebieskich paszportów był jednym z postulatów zwolenników brexitu, co miało być symbolicznym zerwaniem z Unią Europejską. Decyzję o zmianie wzoru pojął w grudniu 2017 r. rząd poprzedniej premier Theresy May.

Do lata, kiedy jak ocenia rząd, skończą się zapasy bordowych okładek, równolegle wydawane będą paszporty w obu kolorach, choć te wydawane w ostatnich miesiącach nie miały już napisu "Unia Europejska". Bordowymi paszportami będzie można się nadal posługiwać do czasu upływu terminu ich ważności.

Według portalu Passport Index, paszporty z niebieskimi okładkami wydaje obecnie 81 państw świata, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Indie, wiele państw Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów, a także m.in. Izrael, Irak, Syria i Korea Północna, zaś w Europie - Islandia oraz Bośnia i Hercegowina.

Druk nowych paszportów zlecono w Polsce, o czym informuje na TT "The Times".