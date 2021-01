Gdy mierzymy się z kryzysem, przed którym stoimy, nie ma czasu do stracenia. Dlatego dzisiaj udaję się do Gabinetu Owalnego, by od razu przystąpić do pracy podejmując śmiałe kroki mające przynieść natychmiastową pomoc amerykańskim rodzinom - brzmi pierwszy wpis Bidena zamieszczony na twitterowym koncie @POTUS (ang. President of The United States).

Później na koncie umieszczono krótki film pod tytułem "To czas, by ruszyć do przodu". To czas by się zjednoczyć, odbudować, słuchać, uczyć, zaangażować, zmieniać, marzyć, kochać, rozwijać, wspierać, pogodzić, inspirować, pracować; teraz jest czas na to, by ruszyć do przodu - brzmią hasła prezentowane na tle nagrań pokazujących Amerykanów i Bidena w różnych sytuacjach.

Przyjaciele, teraz zaczyna się prawdziwa praca. Śledźcie dalej na koncie @POTUS, jak lepiej odbudowujemy (kraj - PAP) - napisał z kolei Biden na swoim prywatnym koncie na Twitterze, na którym wcześniej umieszczał swoje wpisy. Prezydent nawiązał do hasła (ang. "build back better") swojego planu działań na rzecz wyjścia USA z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa i następującego po nim kryzysu gospodarczego.