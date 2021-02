"Identyfikatory czworga dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zamordowanych w czasie Holokaustu, zostały odkryte podczas wykopalisk w nazistowskim obozie śmierci w polskim Sobiborze" - głosi tytuł artykułu, zaś na jego początku znajduje się zdanie: "Około 250 tys. Żydów zostało zabitych w nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, znajdującym się w Polsce, a wykopaliska na tym terenie ujawniły, że w czasie Holokaustu zginęło tam również co najmniej czworo dzieci".

W dalszej części artykułu oraz w znajdującej się obok ramce z kontekstem historycznym wyjaśniono jednak, że Polska była wówczas okupowana przez Niemcy. "Obóz zagłady został zbudowany na terenie okupowanej przez Niemców Polski w marcu 1942 roku, otwarty w maju tego samego roku i działał do października 1943 roku" - napisano w artykule, zaś we wspomnianej ramce: "Nazwa obozu zagłady w Sobiborze pochodzi od najbliższej stacji kolejowej w okupowanej przez nazistów Polsce. (...) Był on częścią Akcji Reinhardt - najbardziej krwawej fazy Holokaustu w okupowanej przez Niemców Polsce".

Artykuł na stronie internetowej "Daily Mail" ukazał się we wtorek wieczorem, w przededniu Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zaś w piątek był edytowany.