W raporcie organizacji wskazano, że dokładna liczba potwierdzonych dotąd ofiar śmiertelnych wyniosła 494 438, czyli ponad 100 tys. więcej niż podawano do tej pory. Szef Obserwatorium Rami Abdel Rahman sprecyzował w rozmowie z agencją AFP, że znaczna większość tych osób zginęła pomiędzy 2012 a 2015 rokiem.

Wojna domowa w Syrii rozpoczęła się w marcu 2011 r., kiedy na fali trwających od stycznia protestów w ramach tzw. arabskiej wiosny wybuchło antyrządowe powstanie. Opozycja dążyła do obalenia reżimu prezydenta Baszara el-Asada, rządzącego krajem z ramienia partii Baas od 2000 r.

Miliony Syryjczyków musiało uciekać z kraju

Miliony Syryjczyków musiały opuścić swoje domy, w tym 6,7 mln zostało zmuszonych do przesiedlenia się do innych części Syrii, a 5,6 mln opuściło kraj - wynika z danych ONZ. Światowy Program Żywnościowy (WFP) alarmuje, że prawie 60 proc. populacji kraju, czyli ponad 12 mln Syryjczyków, ma utrudniony dostęp do żywności.