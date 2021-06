Aż 60 departamentów kraju objętych jest alertami pogodowymi przez służby Meteo France. Miasto Reims zostało trzykrotnie podtopione w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Po trwających prawie dobę poszukiwaniach odnaleziono ciało 17-latka, który zaginął we wtorek wieczorem w trakcie festiwalu muzycznego, Fete de la musique. Chłopak wpadł do rzeki Therain w Beauvais, która wezbrała po trwających kilka godzin gwałtownych ulewach. Woda podniosła się tak wysoko, że 17-latek nie mógł odróżnić balustrady mostu od rzeki, do której wpadł – stwierdził prokurator w środę na konferencji prasowej.

Tornada i trąby powietrzne

Dzwonnica i część dachu kościoła zostały zerwane w weekend przez tornado w Saint-Nicolas-de-Bourgueil w Regionie Centralnym. Lokalne tornada w ostatnich dniach zerwały kilkanaście dachów domów w kilku innych miasteczkach w regionie Paryża.

Ulewne deszcze spowodowały powodzie w Essonne pod Paryżem. Strażacy i żandarmi musieli ratować kilku kierowców z zalanych pojazdów. We wtorek zaobserwowano trąby powietrzne w Doubs w regionie Burgundia-Franche-Comte oraz w Creney-pres-Troyes w regionie Grand Est.