Atak miał miejsce w nocy w Baptist High School w południowej części Kaduny. Według Johna Hayaba, założyciela szkoły, najprawdopodobniej dzieci, które uważane są zaginione, zostały porwane przez napastników. Do szkoły uczęszczało ok. 180 uczniów, którzy obecnie przygotowywali się do egzaminów.

Reklama

To kolejny atak tego typu

To już kolejne porwanie uczniów w tym roku. Uzbrojone gangi, które w tym regionie powszechnie określa się mianem "bandytów", terroryzują ludność w środkowo-zachodniej i północno-zachodniej Nigerii, plądrując wioski, kradnąc bydło i dokonując masowych porwań dla okupu. Od kilku miesięcy bandyci organizują masowe porwania dzieci ze szkół, od grudnia 2020 r. porwano już niemal 1000 uczniów.

Uprowadzenia uczniów w regionach środkowej i północnej Nigerii były swego czasu praktyką fundamentalnych grup terrorystycznych Boko Haram oraz frakcji Państwa Islamskiego na Afrykę zachodnią, jednak do swoich działań zaadaptowały ją również inne bojówki.