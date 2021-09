Ziniczew "zginął tragicznie podczas służby w Norylsku, w trakcie międzyresortowych ćwiczeń ochrony strefy arktycznej, jednocześnie ratując życie innej osoby" - cytuje komunikat ministerstwa agencja TASS. Nie podano w nim więcej szczegółów zdarzenia. Minister znajdował się na krawędzi urwiska z kamerzystą, który poślizgnął się i wpadł do wody; zanim ktokolwiek się zorientował, co się stało, Ziniczew skoczył do wody za mężczyzną, który po upadku rozbił się o skały - przekazała szefowa prokremlowskiej telewizji Russia Today Margarita Simonian.

Reklama

Kim był Jewgienij Ziniczew?

Ziniczew sprawował funkcję ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych od 2018 roku. Wcześniej pracował w organach bezpieczeństwa ZSRR, a później Rosji - początkowo w KGB, następnie w Federalnej Służbie Ochrony Federacji Rosyjskiej (FSO). Był odpowiedzialny za osobistą ochronę prezydentów Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa.

Przez krótki czas pełnił obowiązki gubernatora obwodu kaliningradzkiego. Od 2016 do 2018 roku był wicedyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). (