Rząd Włoch zaostrzył w środę zasady stosowania przepustki Covid-19, wprowadzając jej wzmocnioną wersję, nazwaną Super Green Pass, dla osób zaszczepionych i wyleczonych. Umożliwi ona wstęp do teatru i kina, na imprezy sportowe i publiczne, do zamkniętych sal w barach, restauracjach i do dyskotek.

Od 6 grudnia w miejscach tych nie będą już uznawane przepustki sanitarne, wydawane obecnie także na podstawie testów na koronawirusa. To oznacza wykluczenie dostępu dla osób niezaszczepionych. Reklama Kroki te są reakcją na wzrost zakażeń czwartej fali pandemii i mają na celu uchronienie Włoch przed lockdownem w okresie świąteczno-noworocznym. Włochy: Przepustka sanitarna we wszystkich miejscach pracy Zobacz również Premier Mario Draghi na konferencji prasowej podkreślił, że sytuacja "lekko pogarsza się", ale jest "pod kontrolą" dzięki wysokiej liczbie zaszczepionych. Znacznie gorzej, dodał, jest w innych krajach europejskich. Dorota Kalinowska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję