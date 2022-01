Prezydent Macron, niebędący oficjalnie kandydatem w wyborach prezydenckich, niezmiennie pozostaje na czele sondaży przedwyborczych z wynikami od 24 do 28 proc. poparcia. Jednak w najnowszym sondażu instytutu Ifop dla gazety "Le Journal du dimanche" (JDD) odnotował gwałtowny spadek popularności - 37 proc. Francuzów jest zadowolonych z jego działań, w porównaniu z 41 proc. miesiąc temu.

Reklama

Największy spadek popularności Macrona od marca 2021 r.

Jest to więc największy spadek popularności prezydenta od marca 2021 r. To punkt zwrotny – uważa dyrektor generalny Ifop Frederic Dabi, wskazując jednocześnie, że prezydent do tej pory nie tracił na popularności w związku z pandemią Covid-19.

Najbardziej rozczarowani urzędującym prezydentem są pracownicy oraz osoby w wieku 18-24 lata. Wśród nich Macron stracił odpowiednio 11 i 7 pkt poparcia.

Jednak obecny prezydent wciąż wyprzedza swoich głównych rywali w sondażach. Według barometru sondaży prezydenckich, Elyseemetre, zagłosuje na niego 25,3 proc. Francuzów. Na jego dwie główne rywalki: republikankę Valerie Pecresse i reprezentującą skrajną prawicę Marine Le Pen chce głosować 17 proc. respondentów.

Znajdujący się na 4. pozycji w sondażach z poparciem od 14 do 16 proc. prawicowy publicysta Eric Zemmour na sobotnim wiecu wyborczym w Cannes zaprezentował swój program wyborczy, który w dużej mierze miał przemawiać do części prawicowego i skrajnie prawicowego elektoratu.

Reklama

"Zimna wojna" na linii Le Pen-Zemmour

Zemmour chce m.in. wprowadzić do legislacji francuskiej pojęcie "obrony usprawiedliwionej" i "prawo do odpowiedzi" dla handlowców, policji i obywateli w celu obrony przed bandytami. W odpowiedzi Le Pen stwierdziła, że Zemmour powinien "znaleźć sobie swoją niszę wyborczą" i zostawić "jej" elektorat w spokoju. Media określają relacje Le Pen i Zemmoura jako "zimną wojnę".

Kandydaci lewicy: mer Paryża Anne Hidalgo, szef Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon, szef koalicji Zielonych Yannick Jadot oraz czarnoskóra była minister sprawiedliwości Christiane Taubira otrzymują poniżej 10 proc. poparcia.

Sondaż Ifop dla JDD został przeprowadzony w dniach 14-20 stycznia 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1952 osób w wieku 18 lat i więcej.