Rząd brytyjski, w którego kompetencji jest ochrona zdrowia tylko w Anglii, na wariant Omikron odpowiedział przede wszystkim przyspieszeniem podawania dawek przypominających szczepionki. Jeśli chodzi o restrykcje, ograniczył się do wprowadzenia covidowego "planu B", którym były rozszerzenie obowiązku noszenia maseczek na niemal wszystkie zamknięte przestrzenie publiczne, zalecenie pracy z domu i wprowadzenie certyfikatów covidowych jako warunku wejścia do klubów nocnych i na imprezy masowe powyżej określonej liczby uczestników.

Zalecenie pracy z domu zniesiono już w zeszłym tygodniu. Teraz przestają obowiązywać certyfikaty covidowe, a prawny wymóg noszenia maseczek zostaje zastąpiony zaleceniem. Zarówno certyfikaty, jak i maseczki mogą być dalej wymagane przez właścicieli poszczególnych obiektów czy organizatorów wydarzeń, ale to już jest w ich wyłącznej gestii.

Nasze szczepionki, testy i leki przeciwwirusowe zapewniają nam jeden z najsilniejszych systemów obronnych w Europie i pozwalają nam ostrożnie powrócić do planu A, przywracając temu krajowi więcej swobód - oświadczył brytyjski minister zdrowia Sajid Javid.

Izolacja osób zakażonych

Oznacza to, że jedynymi prawnie obowiązującymi restrykcjami pozostają izolacja osób zakażonych oraz te dotyczące podróży zagranicznych. Ale w jednym i drugim przypadku wskazano terminy ich dalszego luzowania. Wymóg izolacji ma zostać zastąpiony zaleceniem najpóźniej 24 marca, lecz ta data może być przyspieszona.

Jeśli chodzi o podróże zagraniczne, to od 11 lutego osoby w pełni zaszczepione nie będą musiały już wykonywać po przyjeździe z zagranicy testu na obecność koronawirusa (test wykonywany przed wyjazdem zniesiono już wcześniej). Osoby, które nie są w pełni zaszczepione, mogą się ograniczyć do tylko jednego testu w drugim dniu po przyjeździe, a w oczekiwaniu na jego wynik nie muszą pozostawać na kwarantannie. Te nowe zasady podróżne obowiązywać będą nie tylko w przypadku przyjazdu do Anglii, ale także do pozostałych części Zjednoczonego Królestwa.

Szkocja, Walia i Irlandia Północna

W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej te restrykcje, które wprowadzono w związku z Omikronem albo już zniesiono, albo jest wyznaczona data, kiedy przestaną obowiązywać, natomiast pozostanie w mocy większość tych, które były tuż przed pojawieniem się tego wariantu. Chodzi głównie o wymóg noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych, certyfikaty covidowe w klubach nocnych i na imprezach masowych powyżej określonej liczby uczestników oraz zalecenie pracy z domu.

W ostatnich dniach liczba wykrywanych zakażeń koronawirusem w Zjednoczonym Królestwie ustabilizowała się na poziomie niespełna 100 tys. dziennie, podczas gdy na przełomie grudnia i stycznia była dwukrotnie wyższa.