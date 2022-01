Strome wzrosty zakażeń oraz hospitalizacji, jakie miały miejsce w grudniu, spłaszczyły się. Ważna jest niewielka liczba pacjentów na intensywnej terapii. W tym względzie jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje - oznajmił wieczorem na konferencji prasowej minister zdrowia Magnus Haunicke.

Muzea, galerie, kina znów otwarte

Otwarcie muzeów, galerii sztuki, kin, teatrów oraz parków rozrywki, a także szkół dla dorosłych zarekomendowali władzom eksperci z komitetu epidemicznego. Ponownie możliwa będzie organizacja imprez sportowych na powietrzu.

Wciąż obowiązywać będą inne obostrzenia. Do końca stycznia zamknięte pozostają kasyna oraz kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godz. 22.

W wielu miejscach utrzymano wymóg okazywania certyfikatu o zaszczepieniu na Covid-19. Ważność dokumentu po drugiej dawce zostanie skrócona z siedmiu do pięciu miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zaświadczenie po trzeciej dawce.

Dania była jednym z pierwszych krajów w Europie, gdzie na początku grudnia ubiegłego roku gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, wywołana jego bardziej zaraźliwym wariantem Omikron. Ta wersja została po raz pierwsza wykryta w tym kraju 28 listopada. W połowie grudnia rząd zamknął kina, teatry, a uczniów wysłał na wcześniejsze ferie świąteczne.

Do tej pory najwyższą dobową liczbę zakażeń, 28 283 zarejestrowano 5 stycznia. Od tego czasu liczba pozytywnych przypadków maleje. Liczba pacjentów w szpitalach spadła z prawie 800 do 751, a osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii z 80 do 73.