"Rozprzestrzenienie się infekcji Covid-19 jest na rekordowym poziomie. Sytuacja wymaga działań mających na celu zmniejszenie obciążenia systemu opieki zdrowotnej" - podkreśliła premier Szwecji Magdalena Andersson. Od środy w restauracjach przy stolikach będzie mogło siedzieć maksymalnie osiem osób, a lokale sprzedające alkohol zostaną zamknięte o godz. 23.

Limit zgromadzeń publicznych zostanie ograniczony do 50 osób. W przypadku większej liczby osób obowiązuje wymóg okazywania certyfikatów od zaszczepieniu na Covid-19. Zakazane będą masowe imprezy kulturalne oraz sportowe dla powyżej 500 uczestników. W przypadku prywatnych spotkań w wynajmowanych lokalach limit gości zostanie zmniejszony z 50 do 20. Rząd zalecił m.in. pracę zdalną oraz noszenie maseczek w transporcie publicznym. Szkoły wyższe zostały zobligowane do wprowadzenia części nauki przez internet.

Gwałtownie rośnie liczba pacjentów w szpitalach

Według Urzędu Zdrowia Publicznego w Szwecji od początku stycznia dominuje już bardziej zaraźliwy wariant Omikron koronawirusa. W środę odnotowano najwięcej przypadków Covid-19 w ciągu doby od początku pandemii, 23 887.

Ze statystyk Krajowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej wynika, że w pierwszym tygodniu stycznia gwałtownie wzrosła liczba pacjentów z Cocid-19 w szpitalach, z 255 do 940. "Sytuacja jest bardzo napięta, gdyż leczymy także pacjentów chorych grypę i infekcje wywołane wirusem RS. Borykamy się również z brakiem personelu, który jest na zwolnieniu" - wskazała szefowa tej instytucji Oliwia Wigzell.