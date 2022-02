Według portugalskiej stacji Barreto przyznała się podczas procesu do przynależności do IS, zastrzegając jednak, że wykonywała wśród dżihadystów jedynie “prace w gospodarstwie domowym”.

Tłumaczyła, że wyjechała do Syrii, do walczącego tam w szeregach IS portugalskiego narzeczonego, który następnie zginął w walkach. W trakcie pobytu w tym kraju miała jeszcze dwóch innych mężów, również dżihadystów.

Portugalska telewizja przypomina, że Barreto wyjechała do Syrii w wieku 19 lat, krótko po przejściu na islam latem 2014 roku. Dżihadystka żyła w tym kraju przez ponad pięć lat, podczas których miała, zgodnie z aktem oskarżenia, aktywnie uczestniczyć w działaniach terrorystów islamskich.

Uciekła z obozu dla dżihadystów

Kobieta uciekła w 2020 roku z obozu-aresztu dla dżihadystów w Turcji. Niebawem poprosiła w stambulskim konsulacie Holandii, której również jest obywatelską, o pomoc w powrocie do Europy. Krótko po wylądowaniu w Amsterdamie została osadzona w areszcie.