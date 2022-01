Zamachowiec samobójca zdetonował we wtorek bombę w pobliżu bazy wojskowej w Mogadiszu. W eksplozji zginęły co najmniej cztery osoby, a 10 zostało rannych. Powiązana z Al-Kaidą organizacja terrorystyczna Asz-Szabab przyznała się do zamachu.

Atak miał miejsce przy herbaciarni w pobliżu bazy wojskowej. W lokalu przebywali zarówno cywile, jak i żołnierze - dowiedział się Reuters od tamtejszych mieszkańców. Reklama Baza Nacnac znajduje się niedaleko od tureckiego garnizonu, gdzie szkoleni są somalijscy żołnierze. Bojownik dżihadu wziął na celownik herbaciarnię, w której przebywali żołnierze somalijscy szkoleni przez Turcję - powiedział Reutersowi Abdiasis Abu Musab, rzecznik prasowy operacji wojskowych Asz-Szababu. Jak dodał, łącznie było 20 ofiar ataku - zarówno rannych, jak i śmiertelnych. Asz-Szabab regularnie dokonuje zamachów w Mogadiszu oraz innych częściach Somalii. Ugrupowanie zamierza obalić obecny rząd i wprowadzić w kraju restrykcyjne islamskie prawo szariatu.