Jest tylko jeden nazista, który powinien zostać zdenazyfikowany, to Władimir Putin - zaznaczył Bleich, komentując twierdzenia Putina, że jedną z przyczyn inwazji na Ukrainę jest potrzeba "zdenazyfikowania" tego państwa.

Reklama

"Wojna przeciwko ludzkości"

Od piątku ta wojna przekształciła się z wojny przeciwko ukraińskiemu wojsku w wojnę przeciwko ludzkości (...) nie będę tego nazywał ludobójstwem, ponieważ on zabija wszystkich na oślep, nie obchodzi go to, kto ma jakie geny czy pochodzenie - mówił rabin.

ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO>>>

Reklama

Putin zabija tych ludzi, których deklarował bronić. Bombarduje Charków, gdzie mieszka wiele osób mówiących po rosyjsku. Czy nie ogłaszał, że będzie bronić rosyjskojęzycznej ludności - podkreślił Bleich.

Świat może zatrzymać Putina, może to zrobić NATO i USA poprzez zbombardowanie długiego na blisko 60 km konwoju rosyjskich wojsk, zmierzającego do Kijowa, "by zniszczyć stolicę Ukrainy i mieszkających tam ludzi" - ocenił rabin. Czas, by świat coś zrobił - zaapelował.