Jak wyjaśniał rzecznik prasowy kolońskiego ratusza w rozmowie z radiem WDR, wprowadzane zmiany są wyłącznie "kwestią uproszczenia logo” – dotychczasowe zawierało zbyt wiele elementów, jak na współczesne wymagania, związane z obszarem cyfrowym (strony internetowe, media społecznościowe). Obecne logo jest zbyt złożone – tłumaczył rzecznik.

"Druzgocący znak"

"Projekt nowego logo, umieszczanego na oficjalnych pismach i miejskim portalu internetowym, przewiduje, że znajdzie się tam tylko napis "Miasto Kolonia” (Stadt Koeln) obok czerwonego, dwugłowego orła. "Zabraknie tam dwóch wież katedry w Kolonii. A to druzgocący znak” – ocenia „Die Welt”.

"Pomijając fakt, że dwa szczyty katedry były znacznie prostsze, czyli mniej +złożone+ niż orzeł: tu nie chodzi tylko o estetykę. Katedra jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w Niemczech, ludzie na całym świecie znają kojarzą ją jako symbol Kolonii. Każdy, kto tego nie dostrzega, wysyła przesłanie. Trudno sobie wyobrazić, że burmistrz Kolonii Henriette Reker nie byłaby tego świadoma” – komentuje „Die Welt”.

"Przesłanie brzmi: to, co symbolizuje katedra, czyli kulturę zachodniego chrześcijaństwa jako takiego, a kościół katolicki w szczególności, jest obecnie najwyraźniej postrzegane przez administrację miasta jako szkodliwe dla jego wizerunku” – zauważa gazeta. „Każdy, kto wymazuje katedrę w Kolonii, kochaną i podziwianą także przez nie-chrześcijan, przenosi ją w cień, w obszar kontrowersji i potencjalnego sporu, (…) bo komuś może ona przeszkadzać”.

Jak podkreśla „Die Welt”, katedra w Kolonii na takie traktowanie nie zasługuje. "Tożsamość tego miasta jest niewyobrażalna bez chrześcijaństwa. (…) Prawie co trzecia osoba w Kolonii to katolik, kilkanaście procent to protestanci”.

"Bogate dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne Kolonii nie stoi na przeszkodzie wielkiej otwartości i chęci nawiązania dialogu. Nie bez powodu także przewodniczący wspólnoty synagogalnej w Kolonii Abraham Lehrer opowiedział się za zachowaniem iglic katedry w logo miasta” – dodaje „Die Welt” i podkreśla, że miasto nie powinno usuwać swojego „wyraźnego i jednoznacznego” symbolu.

"Wręcz przeciwnie: miasto Kolonia dobrze by zrobiło, gdyby nadal się nim szczyciło” – konkluduje gazeta.