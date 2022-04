Aktywnie przygotowują się do ofensywy na wschodzie. Koncentrują nie tylko broń, sprzęt wojskowy, personel, ale przygotowują również infrastrukturę medyczną do pomocy rannym. Gromadzą rezerwy, w pełni przygotowując terytorium Białorusi do uderzeń rakietowych na Ukrainę - oświadczyła Malar.

Odnosząc się do zatopienia rosyjskiego krążownika Moskwa, wiceminister zaznaczyła, że "rosyjska armia jest mściwa" i "część operacji wykonuje emocjonalnie", prawdopodobnie pod wpływem decyzji "cywila", czyli Władimira Putina. Bo czasami nie ma wizji wojskowej w tym, co się dzieje - wyjaśniła.