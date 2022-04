Malcolm Nance to były oficer wywiadu marynarki wojennej; po odejściu ze służby został dyrektorem wykonawczym think tanku Terror Asymmetrics Project on Strategy, Tactics and Radical Ideologies. Od 2007 r. współpracował ze stacją MSNBC jako analityk.

Reklama

Dołączenie do walk z Rosją

W poniedziałek wieczorem na antenie MSNBC ujawnił, że dołączył do walk na Ukrainie. Jak poinformował, ze stacją łączył się z "bezpiecznego miejsca". Miał na sobie mundur i kamizelkę kuloodporną z naszywkami przedstawiającymi flagi Ukrainy i USA, a w ręku trzymał karabin.

Koniec z gadaniem

Reklama

Im dłużej patrzyłem na tę wojnę, tym częściej myślałem, że koniec z gadaniem. Nadszedł czas, by działać. Jestem tu, by pomóc temu krajowi w wojnie, w której (Rosji) tak naprawdę chodzi o eksterminację. To wojna egzystencjalna, którą Rosja sprowadziła na tych ludzi i masowo ich morduje. Takie osoby jak ja są tu po to, by coś zrobić - oświadczył.

Portal tygodnika "The Hollywood Reporter" zauważa, że nie jest jasne, kiedy Nance przestał współpracować z MSNBC. Przypomina, że jeszcze 28 lutego, cztery dni po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, był przedstawiany na antenie stacji jako analityk.