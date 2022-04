Kułeszow został zastrzelony ok. godz. 8.15 w zaparkowanym obok swojego bloku samochodzie. Informację jako pierwszy podał portal Most.ks.ua. Na załączonych przez niego fotografiach widać, że do dziennikarza oddano kilka strzałów z bliskiej odległości. Media informują, że Kułeszow był znanym prorosyjskim blogerem. Do 2015 r. pracował w milicji.

