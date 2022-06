Siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w celu ponownego zajęcia miejscowości na północ od Charkowa, co świadczy o tym, że ambicje terytorialne Kremla nie ograniczają się do Donbasu – poinformował w najnowszym raporcie amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW).

Według ISW wysiłki te będą angażować zasoby ludzkie i sprzęt, potencjalnie kosztem zdolności ofensywnych na innych kluczowych kierunkach. Zdaniem analityków skierowanie rosyjskich sił bojowych na "drugorzędne teatry działań bojowych" może przyśpieszyć kulminację rosyjskiej ofensywy w Donbasie. Przygotowania do referendów ISW jest przy tym zdania, że kontrola nad niektórymi miejscowościami na północ od Charkowa wzdłuż linii frontu "jest przypuszczalnie bardzo sporna". Instytut podkreśla też, że rosyjskie władze okupacyjne podejmują przygotowania do referendów w sprawie aneksji zajętych terenów Ukrainy. Tak jest m.in. w obwodzie chersońskim. Władze rosyjskie intensyfikują też wysiłki, by zgromadzić dane osobowe Ukraińców mieszkających na okupowanych terenach. Zdobycie tych informacji pozwoli im umocnić kontrolę administracyjną nad tymi obszarami przed podjęciem kroków politycznych na rzecz ich aneksji do Rosji.