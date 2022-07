"Już po kolejowym moście Antonowskim!” – napisano w komunikacie Centrum, podkreślając, że wokół Rosjan w Chersoniu "stopniowo zaciska się pętla okrążenia”

W piątek amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) podał, że ukraińskie wojska zaatakowały w środę po raz trzeci w ciągu 10 dni leżący w pobliżu drogowy most Antonowski i prawdopodobnie nie nadaje się on już do użytku. 25 lipca amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) przekazał, że Ukraińcy uszkodzili również dwa pozostałe mosty wiodące do Chersonia, co może utrudnić najeźdźcom dostarczanie sprzętu wojskowego do tego miasta.

Pseudoreferendum w Chersoniu

Miasto Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej.