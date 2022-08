Czwarty zbiornik z paliwem wybuchł we wtorek rano czasu miejscowego w porcie Matanzas na zachodzie Kuby, gdzie od piątku trwa walka z pożarem. Strażacy schładzają kolejne cztery zbiorniki wodą morską, by nie dopuścić do ich zapłonu. Czarny dym z pożaru dotarł już do odległej o prawie 100 km stolicy kraju, Hawany.

Według niezależnego portalu 14ymedio z powodu dymu do szpitali zgłaszają się osoby skarżące się na problemy z oddychaniem i podrażnienie oczu.

Zginął strażak

Służby medyczne Kuby dotąd potwierdziły zgon jednej osoby w związku z pożarem. Ofiara śmiertelna to strażak biorący udział w gaszeniu ognia w porcie.

Jak podaje inny niezależny kubański portal CiberCuba, w efekcie pożaru w Matanzas rannych zostało łącznie 125 osób, z których pięć jest w stanie krytycznym. Według portalu władze Kuby ukrywają śmierć drugiego strażaka, który został poważnie poparzony podczas akcji gaśniczej i zmarł w szpitalu.

Również we wtorek ministerstwo zdrowia Kuby podało, że liczba osób uznawanych w związku z pożarem za zaginione zmniejszyła się do 14, gdyż w ciągu ostatniej doby w szpitalach odnaleziono wśród rannych dwóch mężczyzn, których los nie był wcześniej znany.