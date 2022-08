Wezwaliśmy ambasadora Rosji w Tallinie, by wyrazić nasz formalny protest przeciwko naruszeniu we wtorek estońskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec - przekazało MSZ Estonii w środę. Dodano, że do incydentu doszło na południowym wschodzie kraju.

"Estonia uważa to za niezwykle poważny i godny ubolewania incydent, który jest również całkowicie nieakceptowalny" - napisano w komunikacie resortu dyplomacji. Reklama "Do naruszenia doszło na południowym wschodzie Estonii, w pobliżu posterunku granicznego Koidula, gdy rosyjski śmigłowiec bez pozwolenia wszedł w estońską przestrzeń powietrzną" - przekazano bez podawania dalszych szczegółów. Zaznaczono, że podczas spotkania przedstawiciele MSZ Estonii "po raz kolejny stanowczo potępili trwającą inwazję Rosji na Ukrainę" i podkreślili konieczność przestrzegania przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej innych państwa, a także prawa międzynarodowego.