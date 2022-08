"Polscy strażacy dotarli do Francji! Teraz zmierzają do m. Vichy, ostatniego przystanku przed miejscem docelowym" – czytamy na Twitterze. W piątek rano polska grupa ratownictwa wyruszyła z Norymbergii w dalszą podróż do Francji, w kierunku Bordeaux. W grupie ratowniczej jest 146 strażaków i 49 samochodów gaśniczych z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Są to w sumie dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV).

Reklama

Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja

Wysłanie polskich strażaków do Francji, to odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego UE. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre). Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik przekazał, że wyjazd do Francji to 37. międzynarodowa misja Państwowej Straży Pożarnej.

Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja we Francji; będzie to uzależnione od pogody. Polscy strażacy przyjadą w okolice Bordeaux, gdzie płonie prawie 1000 ha lasów. Strona francuska w środę poprosiła przez instytucje europejskie o pomoc w akcji gaśniczej.

Reklama

Komisja Europejska poinformowała natomiast o wysłaniu czterech samolotów z floty UE z Grecji i Szwecji.