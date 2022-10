- Ubiegłej nocy Rosja wystrzeliła ponad 20 pocisków na obszary mieszkalne w Zaporożu, które zabiły co najmniej 13 osób i rannych 60, w tym 6 dzieci - powiedział Kuleba, dodając, że obszary te nie mają celów wojskowych.

- Jedynym celem ataków Rosji było spowodowanie śmierci i zniszczenia ludności cywilnej, zasianie terroru i strachu - podkreślił szef ukraińskiego MSZ. - Rozmyślne atakowanie ludności cywilnej to zbrodnia wojenna. Rozpoczynając ataki rakietowe na cywilów śpiących w ich domach Rosja po raz kolejny udowodniła, że ​​jest państwem terrorystycznym, które należy powstrzymać w możliwie najmocniejszy sposób, aby zapobiec dalszym potwornym zbrodniom - stwierdził.

Kułeba wezwał społeczność międzynarodową do natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań.

Wezwał Prokuraturę Międzynarodowego Trybunału Karnego i partnerów, którzy ścigają międzynarodowe zbrodnie popełnione przez Rosję na Ukrainie, do "pilnego rozmieszczenia na miejscu śledczych i ekspertów w celu udokumentowania dowodów zbrodni wojennych Rosji i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności". Kułeba wezwał także USA do uznania Rosji za "państwowego sponsora terroryzmu", a inne kraje do uznania Rosji za "państwo terrorystyczne".

Zwracając się do społeczności międzynarodowej dyplomata wezwał ją, by "zdecydowanie potępiła Rosję za jej nieludzkie ataki na Zaporoże i nasiliła presję poprzez surowe nowe sankcje, które zniszczą rosyjską machinę wojenną".

"Poczujcie, co ukrywa się za waszą neutralnością"

Następnie wezwał partnerów, w tym USA, Wielką Brytanię, Izrael, Niemcy, Norwegię i Francję, aby "pilnie dostarczyły Ukrainie bardziej nowoczesnych systemów obrony powietrznej i obrony przeciwrakietowej". - Dostawy tego niezbędnego sprzętu muszą zostać przyspieszone. To oznacza dla nas życie. Życie naszych dzieci, które kładą się spać w Zaporożu i innych ukraińskich miastach, nie wiedząc, czy się obudzą. Systemy te mogą teraz ratować życie na Ukrainie, zamiast stać w magazynach - podkreślił Kułeba.

Kułeba wezwał też kraje, które twierdzą, że są neutralne wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, aby "natychmiast wysłały swoich przedstawicieli do Zaporoża i spędzili noc w dzielnicach mieszkaniowych, aby poczuć, co ukrywają swoją neutralnością".

Jak informował wcześniej Ukrinform, w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie zaatakowali osiedla mieszkaniowe w Zaporożu przy użyciu pocisków S-300 i Ch-22. Atak dotknął dziesiątki gospodarstw domowych, dwa bloki mieszkalne i inną infrastrukturę cywilną. Zginęło co najmniej 13 cywilów, a 60 zostało rannych, w tym sześcioro dzieci.