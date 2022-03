Mam rozdarte serce. Po prostu brak mi słów, jest mi tak przykro z powodu tych dzieci. One są takie młode - powiedziała Olha Kuczer, dyrektorka Zaporoskiego Centralnego Sierocińca Chrześcijańskiego.

Gdy zapadła noc i temperatura spadła, dzieci cierpliwie czekały na peronie lwowskiego dworca, starsze opiekowały się młodszymi, a personel czuwał nad wszystkimi, pilnując, by się nie zgubiły - relacjonuje agencja Reutera. Najmłodsze tuliły pluszowe zabawki, żadne z dzieci nie płakało, ani się nie skarżyło.

"To straszne być w Zaporożu"

16-Letni Wołodymyr mówi, że teraz czuje się bezpiecznie. To straszne być w Zaporożu, gdzie wyją syreny i stale musieliśmy kryć się w piwnicy" - dodaje.

W padającym śniegu dzieci załadowano do autobusów i kawalkada pojazdów ruszyła do Polski, do ich nowego domu. Minie kilka godzin zanim przekroczą granicę.

Po długiej podróży Kuczer myśli o losie podopiecznych z mieszaniną smutku, ulgi i złości. Nie chcemy opuszczać Ukrainy - kochamy ją, lecz niestety musimy wyjechać - powiedziała.

Gdy ostatnie dzieci wsiadały do autobusu do Polski Kuczer dodała: Putin po prostu zabija ludzi (...) Nie rozumiem, dlaczego Rosjanie nie mogą uwierzyć, że jesteśmy bombardowani - że my i nasze dzieci giniemy.