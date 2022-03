Do czwartku, kiedy piszę ten tekst, do Polski wjechało już ponad pół miliona Ukraińców. Jak zauważył na Twitterze Tomasz Wróblewski, prezes konserwatywnego think tanku, udało się to osiągnąć bez zakładania ani jednego obozu dla uchodźców. To rewolucja - dotychczas żaden z europejskichnie został opanowany poprzez przyjmowanie przybyszów do mieszkań obywateli. Jak ocenia z kolei dr hab.ze, skromnie licząc, w pomoc jest zaangażowanych 1 mln ludzi.