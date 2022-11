Gubernator, zwracając się na nagraniu wideo do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oświadczył, że do miasta "przybyły i przystąpiły do wykonywania obowiązków wojskowa administracja obwodu chersońskiego, wojskowa administracja miasta Chersoń, wojskowa administracja rejonu chersońskiego".

Reklama

Policja i SBU wróciły do Chersonia

Do wykonywania obowiązków przystąpiła też policja i SBU. Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przystąpiła do rozminowywania.

Przywracamy miasto do normalnego życia - dodał Januszewycz, stojąc przed budynkiem chersońskiej administracji.

Reklama

Na innym nagraniu szef władz regionu przekazał, że ze względów bezpieczeństwa w Chersoniu w sobotę obowiązuje godzina policyjna od 17 do 8. Będą też wprowadzone ograniczenia wjazdu i wyjazdu z miasta.

Jak pisze niezależny rosyjski portal Meduza, w sobotę okupacyjne władze rejonu kachowskiego - znajdującego się na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim - ogłosiły ewakuację swoich pracowników. Administracja opuszcza 15-kilometrową strefę na wschodnim brzegu rzeki.