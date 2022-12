Jak powiedział na konferencji prasowej szef lokalnej policji, we wtorek wieczorem na głębokości pięciu metrów znaleziono ciało dziewczynki w wieku od sześciu do dziesięciu lat. Trwają poszukiwania ostatnich ośmiu zaginionych. Do tej pory uratowano 61 osób.

"Potężne zwały ziemi zeszły z wysokości około 30 metrów"

Do tragedii doszło w piątek na działającym bez koncesji kempingu ekologicznej farmy w pobliżu miasta Batang Kali na obrzeżach Kuala Lumpur. Potężne zwały ziemi zeszły z wysokości ok. 30 metrów i pokryły powierzchnię ponad jednego hektara.

Miejsce zdarzenia odwiedził premier Malezji Anwar Ibrahim, który zapowiedział, że bliskim ofiar i rannych zostanie udzielona pomoc finansowa.