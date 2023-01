Ci biskupi muszą przejść proces nawrócenia - ocenił papież. Dodał, że potrzebna jest czułość, jaką Bóg ma dla każdego z nas. Określił jako "niesprawiedliwe" przepisy, które penalizują homoseksualizm i zaapelował do biskupów, by przyjmowali osoby LGBTQ w Kościele.

Apel do krytyków

W opublikowanej pierwszej części wywiadu Franciszek powiedział też, że prosi swoich krytyków o to, by powiedzieli mu prosto w twarz, jeśli czegoś nie akceptują. Podkreślił odnosząc się do śmierci emerytowanego papieża Benedykta XVI: "Straciłem ojca"; "był dla mnie bezpieczeństwem", "straciłem dobrego towarzysza". Franciszek zapewnił, że jest w dobrym stanie zdrowia.