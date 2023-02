W mediach społecznościowych pojawiają się doniesienia o ataku na most w obwodzie odeskim, stanowiącym strategiczne połączenie Ukrainy z Rumunią. Rosjanie do operacji prawdopodobnie użyli drona wodnego. Jeżeli informacja jest prawdziwa, byłaby to pierwsza taka sytuacja. O sprawie poinformował portal polsatnews.pl.

W piątek późnym wieczorem media społecznościowe obiegło nagranie ataku na most Pidyomnyy w obwodzie odeskim. Nie ma oficjalnych informacji o zniszczeniach zarówno ze strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Rosjanie użyli na Ukrainie nowej broni? Film, który pojawił się Telegramie, przypomina nagranie monitoringu i widać na nim datę 10 lutego. Co szczególnie istotne, Rosjanie mieli dokonać ataku na ukraiński most przy użyciu drona wodnego. Agencja UNIAN zaznacza, że jeżeli informacja się potwierdzi, to będzie oznaczało, że Rosja wykorzystała taką broń po raz pierwszy. Most wcześniej atakowano przy użyciu rakiet. Przeprawa jest ważna dla Ukrainy, ponieważ zapewnia połączenie lądowe z Rumunią.