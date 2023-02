Pięć ciężarówek przewożących pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię w poniedziałek, przekroczyło w sobotę przejście graniczne Alican w prowincji Igdir - napisała Anatolia, publikując zdjęcie samochodów.

Reklama

Pomoc humanitarna wysłana przez Armenię przekroczyła most Margara na granicy armeńsko-tureckiej i zmierza w kierunku obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi – napisał na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Armenii Wahan Kostanjan.

Według tureckiej agencji przejście to zostało poprzednio specjalnie otwarte w 1988 r., aby wysłać pomoc do Armenii. Wtedy stolica tego kraju Erywań ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, w którym zginęło od 25 do 30 tys. osób.

Obydwa kraje od dziesięcioleci są skonfliktowane pamięcią o masakrze Ormian w 1915 roku. Od grudnia 2021 r. Ankara i Erywań zaczęły odnawiać obustronne relacje poprzez powołanie specjalnych wysłanników, którzy kilkakrotnie spotykali się w Wiedniu, aby omówić normalizację wzajemnych stosunków.

Reklama

W lutym 2022 roku wznowiono loty komercyjne miedzy obydwoma krajami.